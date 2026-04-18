HVV besiegt Mülheim 31:27 Vallendar gewinnt Derby und feiert Aufstieg in 3. Liga René Weiss 18.04.2026, 11:01 Uhr

i Mit geballter Kraft setzt sich hier der Vallendarer Gabriel Ramaj (am Ball) gegen den Mülheim-Urmitzer David Lütkemeier durch, rechts kann Peter Mittmann nur noch hinterherschauen. Der HVV gewann das Derby vor Rekordkulisse auf dem Mallendarer Berg mit 31:27. Wolfgang Heil

Handball-Regionalliga: Vallendar kämpft sich nach Rückstand zum 31:27-Sieg im Derby gegen Mülheim-Urmitz. Dabei gab es auf dem Malllendarer Berg mit 850 Zuschauern eine Rekordkulisse – und einen Tag später wurde der Aufstieg in die 3. Liga gefeiert.

Die Handballer des HV Vallendar kehren nach 15 Jahren in die 3. Liga zurück. Der 31:27 (13:13)-Derbysieg gegen HB Mülheim-Urmitz und die 24:28-Niederlage der SG Zweibrücken in Budenheim besiegelten am Wochenende häppchenweise Meisterschaft und Aufstieg.







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