Handball-Regionalliga: Vallendar kämpft sich nach Rückstand zum 31:27-Sieg im Derby gegen Mülheim-Urmitz. Dabei gab es auf dem Malllendarer Berg mit 850 Zuschauern eine Rekordkulisse – und einen Tag später wurde der Aufstieg in die 3. Liga gefeiert.
Lesezeit 4 Minuten
Die Handballer des HV Vallendar kehren nach 15 Jahren in die 3. Liga zurück. Der 31:27 (13:13)-Derbysieg gegen HB Mülheim-Urmitz und die 24:28-Niederlage der SG Zweibrücken in Budenheim besiegelten am Wochenende häppchenweise Meisterschaft und Aufstieg.