Das Duell der Reserveteams in der Handball-Oberliga hat der HV Vallendar für sich entschieden – mit einem 26:23-Sieg in Urmitz.

Über 200 Zuschauer wollten das „kleine Derby“ HB Mülheim-Urmitz II gegen HV Vallendar II in der Handball-Oberliga sehen. Am Ende jubelten vor stimmungsvoller Kulisse die Gäste, denn die Mülheim-Urmitzer Reserve verlor mit 23:26 (10:14) – und so konnte der Aufsteiger aus Vallendar die erste Duftmarke dieser Saison setzen.

Schließlich galt die Peter-Häring Halle vergangene Saison für Gästeteams mit zehn Heimsiegen und nur einer Niederlage als fast uneinnehmbare Festung. Doch für Leistungen der Vergangenheit gibt es keine Bonuspunkte. Das bekamen die Gastgeber gegen den ambitionierten Neuling schmerzhaft zu spüren.

Wurf- und Nervenschwäche bei Mülheim-Urmitz

Bis zum 6:5 legte HB zwar immer vor, doch dann drehte der HVV die Partie, ging mit 8:6 und dann sogar mit 12:8 in Führung. Drei Hauptursachen hatte diese Wendung aus HB-Sicht. Da war der Chancenwucher, denn Mülheim-Urmitz ließ reihenweise sogenannte Hundertprozentige liegen. Was zwar auch am stark aufgelegten Vallendarer Keeper Noah Hoffmann lag, vor allem aber an eigener Wurf- und Nervenschwäche.

Zudem bekam die bislang als so sattelfest geltende Mülheimer Defensive die Rückraumspieler des HVV inklusive deren Zusammenspiel mit dem Kreis nicht in den Griff. Und im Gegensatz zu den Gästen in Person von Ex-Drittligaspieler Merlin Busse hatte HB II keinen Taktgeber in seinen Reihen, der dem Spiel die nötige Struktur verlieh. Folgerichtig ging es mit einem 10:14-Rückstand in die Kabine.

7:1-Lauf bringt Mülheim-Urmitz ins Spiel zurück

Die „Kabinenpredigt“ von Mülheims Trainer Hansi Schmidt schien zu wirken. Dessen Team kam kurzzeitig wie ausgewechselt aufs Feld zurück, legte einen 7:1-Lauf hin und führte plötzlich mit 17:15.

„Wir waren auf alle taktischen Kniffe von Hansi gut vorbereitet und hatten stets Antworten.“

Moritz Gutfrucht, Trainer des HV Vallendar II

Doch HVV-Coach Moritz Gutfrucht stellte nun auf eine extrem offensive Deckung um. Das wirkte. Im Vallendarer Angriff setzte Busse seine Nebenleute nun wieder mit Übersicht und Geschick so in Szene, dass der HVV erfolgreich zurückschlug und 20:18 führte. Diesen Rückstand konnte Mülheim-Urmitz in den verbleibenden Minuten nicht mehr drehen.

„Wir waren auf das variable Vallendarer Spiel vorbereitet, hatten aber vorne wie hinten nicht die nötige taktische Disziplin, um zu gewinnen.“

Hansi Schmidt, Trainer von HB Mülheim-Urmitz II

„Wir waren auf alle taktischen Kniffe von Hansi gut vorbereitet und hatten stets Antworten. Auch indem ich nach dem 17:15 für den Gegner auf eine 3:3-Deckung umstellen musste“, erklärte Gutfrucht. Schmidt sagte: „Wir waren auf das variable Vallendarer Spiel vorbereitet, hatten aber vorne wie hinten nicht die nötige taktische Disziplin, um zu gewinnen.“

HB Mülheim-Urmitz II: Hofstetter, Stromberg; Wendling (6/3), Schmitz (4), Boos (3), Lüdtke (3), Rieder (3), Nohner (2), Helf (1), Kohlhaas (1), Franielczyk, Heckmann, Münzer, Oster, Rudolf.

HV Vallendar II: Hoffmann, Rascop; Zimmermann (6/3), Klein (5), Corcilius (4), Fischer (4), Becker (2), Busse (2), Weber (1), Wittbecker (1), Kievernagel (1/1), Bender, Leonard, Matthews, Meder, Schneider.