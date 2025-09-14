Keine Gefahr für den HV Vallendar: Auch wenn die Mannschaft vom Mallendarer Berg bei den Südpfalz Tigern nicht ihren besten Handball zeigte, gewann sie doch ungefährdet.

Zweites Spiel, zweiter Sieg für den HV Vallendar in der Handball- Regionalliga Südwest. Im Auswärtsspiel bei den Südpfalz Tigern kam die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach in der Bellheimer Spiegelbachhalle vor 250 Zuschauern zu einem 24:20 (13:8)-Erfolg.

Letztlich war es ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg der Vallendarer mit einem Manko. Über die gesamte Spieldistanz leistete sich der HVV 17 Fehlwürfe. „Wir haben uns gegen die offene Deckung viele Chancen erspielt. So viele Fehlwürfe sind aber indiskutabel“, erklärte Waldgenbach.

„Wir haben die Aufgabe am Ende souverän erledigt und wirklich gut gearbeitet in der Deckung. An der Chancenverwertung aber müssen wir noch arbeiten.“

Vallendars Trainer Veit Waldgenbach

Doch auf die Vallendarer Abwehr um Keeper Michael Stitz war einmal mehr Verlass. Nur acht Gegentore zur Halbzeit erlaubte Stitz. Obwohl der HVV kurz nach dem Seitenwechsel zwei Siebenmeter durch Joshua Reuland und Kalani Schmidt ungenutzt ließ, konnte der Vorsprung vergrößert werden. In der 45. Minute führten die Vallendarer bereits mit 19:11.

Diese acht Treffer Differenz waren gleichzeitig aber auch das Maximum. Vallendar ließ offensiv in der Schlussphase vieles liegen, die Gastgeber konnten wieder leicht verkürzen. 90 Sekunden vor dem Ende bis auf drei Tore, der Vallendarer Sieg war aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet. „Wir haben die Aufgabe am Ende souverän erledigt und wirklich gut gearbeitet in der Deckung. An der Chancenverwertung aber müssen wir noch arbeiten“, sagte Waldgenbach.

HV Vallendar: Lorenz, Schenk, Stitz; Reuland (9/3), Fa. Schmitt, Petkov, Fl. Schmitt (2), Schmidt (1), Möllering (2), Ramaj (2), Fischer, T. Waldgenbach (5), J. Waldgenbach (2), Schüller, Wheaton (1), Wagner.