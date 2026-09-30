Hält die Hand von Marszalek? Vallendar gegen Kirchzell: Tagesform wird entscheiden Tim Hammer 30.09.2026, 16:46 Uhr

i Wird seine Mannschaft daheim gegen Kirchzell im Gegensatz zur Niederlage in Hanau wieder von der Bank aus betreuen: Vallendars Trainer Veit Waldgenbach. Wolfgang Heil

Der HVV empfängt den TV Kirchzell auf dem Mallendarer Berg und möchte Boden in der Tabelle gutmachen. Für Trainer Veit Waldgenbach wird die Tagesform entscheidend sein: „Ich sehe beide Teams auf einem Niveau.“

Die 29:35-Niederlage in Hanau lag Vallendars Trainer Veit Waldgenbach auch ein paar Tage später noch schwer im Magen. Es war bereits die vierte Niederlage für die Handballer des HVV in der 3. Liga Süd-West. Aus persönlichen Gründen war es dem HVV-Übungsleiter nicht möglich gewesen, mit nach Hanau zu reisen, er wurde vor Ort von Moritz Gutfrucht vertreten.







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