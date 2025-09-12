Die Vallendarer Handballer sind am Sonntagabend in der Südpfalz gefordert – ob dem HVV nach dem Erfolg gegen Bingen der zweite Sieg gelingt?

In der Handball-Regionalliga Südwest geht es für den HV Vallendar nach dem Auftakterfolg weiter zu den Südpfalz Tigern. HB Mülheim-Urmitz dagegen kann nach dem Startsieg im Saarland noch einmal durchatmen. Die Partie gegen die VTV Mundenheim wurde bereits vor einigen Wochen in den Oktober verlegt.

Südpfalz Tiger – HV Vallendar (So., 18 Uhr)

„Diesen Start hätte ich vor dem Spiel sofort unterschreiben“, zeigt sich der Vallendarer Trainer Veit Waldgenbach nach dem 32:29-Heimsieg über die HSG Rhein-Nahe Bingen sehr zufrieden. „Denn die Binger werden ganz weit oben mitmischen. Davon bin ich auch nach wie vor überzeugt.“

Der HVV bekam das Spiel nach anfänglichem Problem vor allem durch eine offensive Umstellung in den Griff und agierte lange mit dem siebten Feldspieler. Sommerneuzugang Joshua Reuland erfüllte dabei vollends die in ihn gesetzten Hoffnungen. Der frühere Zweitligaprofi steuerte zehn Treffer bei hundertprozentiger Quote bei. Torben und Jan Waldgenbach, beide leicht angeschlagen ins Spiel gegangen, zogen im Rückraum geschickt die Fäden und steuerten zusammen ebenfalls zehn Treffer bei. „Auch der Rest hat die Aufgaben einfach gut erfüllt. Eine gute Mannschafstleistung“, resümiert Waldgenbach.

„Taktisch erwartet uns dort eine vollkommen andere Partie. Gegen Bingen haben wir gegen eine defensive 6:0-Abwehr gespielt. Die Südpfälzer spielen ein offensives 3:3-System.“

Vallendars Trainer Veit Waldgenbach

Nun geht es im ersten Auswärtsspiel in die Bellheimer Spielgelbachhalle zu den Südpfalz Tigern, die in der Vorsaison lange gegen den Abstieg spielten. Im ersten Spiel in der Vorwoche kam auch daher der 36:35-Sieg der Südpfälzer bei den höher gehandelten Sportfreunden Budenheim durchaus überraschend. Die Rheinhessen gaben dabei einen 28:22-Vorsprung aus der Hand. Die Tiger setzten in der Endphase auch auf den siebten Feldspieler, Rechtsaußen Justin Kehl erzielte 13 Treffer.

„Taktisch erwartet uns dort eine vollkommen andere Partie. Gegen Bingen haben wir gegen eine defensive 6:0-Abwehr gespielt. Die Südpfälzer spielen ein offensives 3:3-System. Das bedarf natürlich ein paar Anpassungen“, sagt Waldgenbach. Rein vom Personal wird sich beim HVV gegenüber dem Auftakt wohl nichts verändern. Bei Rückraumspieler und Sommerzugang Dhia Turki liegt noch immer keine Arbeitserlaubnis vor. Der Rest des Kaders hat die erste Herausforderung unbeschadet überstanden.