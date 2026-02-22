Tabellenführer Vallendar konnte sich in der Handball-Regionalliga Südwest überzeugend mit 34:17 gegen Saulheim durchsetzen. Die Tabellenführung konnte damit weiter gefestigt werden, auch wenn Ausfälle für ungewohnte Umstände sorgten.
In der Handball-Regionalliga Südwest hat der HV Vallendar einmal mehr die Tabellenführung eindrucksvoll unterstreichen können. Im ungleichen Duell des Spitzenreiters gegen das Schlusslicht SG Saulheim setzte sich Vallendar vor eigenem Publikum in der Halle auf dem Mallendarer Berg klar mit 34:17 (16:8) durch – der bereits 16.