HVV besiegt Zweibrücken 42:34 Vallendar bleibt ruhig und übernimmt Tabellenführung Lutz Klattenberg 07.12.2025, 12:36 Uhr

i Kräftig zugepackt wurde im temporeichen Spitzenspiel zwischen dem HV Vallendar und der SG Zweibrücken. Hier wird Vallendars Torben Waldgenbach (vorn im roten Trikot) attackiert - aber der HVV ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, gewann das Spiel und setzte sich an die Spitze der Regionalliga Südwest. Wolfgang Heil

Im Handball-Regionalliga-Krimi triumphiert der HV Vallendar mit 42:34 über Zweibrücken und sichert sich die Tabellenspitze. Die Waldgenbach-Brüder und Joshua Reuland stechen mit 28 Toren heraus, während Zweibrücken nach der Eisel-Verletzung kämpft.

500 Zuschauer in der Konrad-Adenauer-Sporthalle auf dem Mallendarer Berg haben im Spitzenspiel in der Handball-Regionalliga Südwest zwischen dem HV Vallendar und der SG Zweibrücken für den passenden Rahmen gesorgt. Die Teams honorierten dies mit temporeichem Offensivhandball.







