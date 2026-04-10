HB Mülheim-Urmitz möchte im Saisonendspurt ordentlich punkten, doch das Restprogramm ist anspruchsvoll. Für den HV Vallendar geht es um die Meisterschaft, dafür muss der potenzielle Stolperstein HSG Dudenhofen/Schifferstadt bezwungen werden.
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Die Handball-Regionalliga biegt nach der Osterpause auf die Zielgerade ein. Der HV Vallendar muss auswärts bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt ran. HB Mülheim-Urmitz erwartet Budenheim.HB Mülheim-Urmitz - Sportfreunde Budenheim (Samstag, 18.