Die schon am 1. Juli gestartete Phase eins der Vorbereitung auf die am Samstag, 13. September, 18 Uhr, mit dem Knaller beim Titelaspiranten HSG Dotzheim/Schierstein startende Runde in der Staffel Mitte der hessischen Oberliga haben die Handballer des TuS Holzheim bereits hinter sich gebracht. Beim Regionalliga-Absteiger von der Burg Ardeck floss seit dieser Zeit schon reichlich Schweiß. Nun befinden sich die Rot-Schwarzen in einer zehn Tage dauernden aktiven Pause, ehe das Schinden für künftige Herausforderungen am Freitag, 1. August, mit einer Einheit im Diezer Sportzentrum weiter geht.

Derweil wurde an der Aar nicht nur Kondition gebolzt, sondern auch getestet. Bei der 17:23-Niederlage beim letztjährigen Klassenkonkurrenten TV Hüttenberg U23 sah TuS-Trainer Dominik Jung gute Ansätze bei seinem Team. „Wir haben eine gute 3:2:1- und 6:0-Abwehr gestellt, was die wenigen Gegentore ausweisen. Es wurde aber auch deutlich, dass wir bis dahin am Angriff noch nicht allzu viel gearbeitet hatten“, so der derzeit unter der Sonne Ibizas urlaubende Coach aus dem Wetzlarer Stadtteil Garbenheim. Überbewerten wollte er den Test gegen die Jungspunde des Zweitligisten aus der Gießener Peripherie im dortigen Sportzentrum freilich nicht. „Es haben auf beiden Seiten zu viele Leute gefehlt. Daher hat das Spiel nur bedingt Aussagekraft. Es gab aber durchaus den einen oder anderen Fingerzeig“, so Jung.

Robert Dettling wechselt ins Management des Vereins

Der Kader des TuS ist über den Saisonwechsel hinaus weitgehend zusammen geblieben. Während Thiemo Wagner seine Laufbahn beendet hat, wechselt Robert Dettling vom Spielfeld ins Management des Vereins und unterstützt fortan Moritz Obermaier-Schneider in der sportlichen Leitung des Traditionsvereins. Verzichten müssen die Holzheimer künftig - zumindest vorübergehend - auch auf Finn Meffert, der in München eine Meisterschule besucht. Maximilian Schneider bleibt hingegen vom Pech verfolgt. Das junge Kreisläufer-Talent fällt mit einem doppelten Bänderriss, den er sich im Training ohne Fremdeinwirkung zugezogen hat, vermutlich länger aus.

Dafür hat sich mit Laurin Moos einer aus der Kategorie „Unterschieds-Spieler“ nach überstandenem Kreuzbandriss im Kreise seiner Kumpels zurückgemeldet. „Es ist einfach überragend, dass Laurin wieder dabei ist. Er hat in der Reha hart für sein Comeback gearbeitet. Laurin fühlt sich wohl, das Knie bereitet ihm keine Probleme. Er hat schon gegen Hüttenberg eindrucksvoll gezeigt, dass er wieder richtig Bock hat“, ist Jung froh, dass er in Abwehr und Angriff wieder auf den Hünen zurückgreifen und bauen kann.

„Das ist und bleibt der Holzheimer Weg.“

Trainer Dominik Jung und seine Assistenten Esteves Silva und Wlach fordern und fördern weiterhin die Eigengewächse des TuS.

i Dominik Jung (links) und Miguel Esteves Silva haben am Spielfeldrand des in die Oberliga zurückgekehrten TuS Holzheim das Sagen. Andreas Hergenhahn

Dass die Holzheimer - freilich angesichts der seit jeher eher als schwierig zu bezeichnenden Akquise externer Verstärkungen auch ein bisschen notgedrungen - ihrer Philosophie treu bleiben und die in der eigenen Schmiede groß gezogenen Talente in den Aktivenbereich integrieren, vermag kaum zu überraschen. Mit Torwart Jannes Krohn, der sogar noch dem jüngeren A-Jugend-Jahrgang angehört, sowie die gerade aus dem Nachwuchs gekommenen Atakan Metin Bulut, Moritz Reusch und Christoph Horn, der seine Feuertaufe in der ersten Welle längst hinter sich hat, streben die nächsten Eigengewächse des TuS auf zu neuen Ufern und sollen - wie bei den Holzheimern seit Jahrzehnten vorbildlich praktiziert - behutsam an die Erfordernisse des Handballs in den höheren Amateurklassen der Erwachsenen herangeführt und integriert werden. „Das ist und bleibt der Holzheimer Weg. Es macht Spaß mit den Jungs, die alle sehr ehrgeizig sind und den Sprung schaffen wollen“, bauen Jung, sein Co Miguel Esteves Silva und Torwarttrainer Marcel Wlach auf die Jungs aus der Region.

Ein gravierendes personelles Problem gilt es beim TuS unterdessen noch zu lösen. Nach dem altersbedingten Rücktritt von Kult-Betreuer Bernd Dietrich haben sich die Verantwortlichen bei der Suche nach einem Nachfolger eine Absage eines potenziellen Kandidaten eingehandelt. „Wir sind weiter auf der Suche“, hofft Jung, dass die großen Schuhe, die Vereins-Ikone Dietrich hinterlässt, möglichst bald adäquat gefüllt werden können. In der Zwischenzeit steht Dietrich jedoch im Hintergrund weiter mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt „seine Jungs“, wann immer es geht.

Bevor die Pflichtspiele in der zweithöchsten Klasse des HHV wie schon erwähnt mit der Nagelprobe im Wiesbadener Schelmengraben starten, stehen noch intensive Wochen mit reichlich Training und Testspielen gegen den TV Hersfeld (Samstag, 16. August, 14 Uhr, in Diez), erneut gegen die Hüttenberger U23 (Samstag, 30. August, 16 Uhr, in Diez) und zur Saisoneröffnung gegen die HSG Linden (Samstag, 6. September, 19.30 Uhr, in Diez) an.