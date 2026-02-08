Tino Stumps maßlos enttäuscht Undiszipliniertheiten sind für HSV-Trainer ein No-Go Tina Paare 08.02.2026, 14:28 Uhr

Ein Kleinkrieg mit dem Gegenspieler, Zeitstrafen wegen Meckerns, die Umgangsformen innerhalb seines Teams und einiges mehr missfiel Tino Stumps, dem Trainer des HSV Sobernheim, bei der Heimniederlage gegen die Nordpfälzer Wölfe.

Tino Stumps war sauer. Richtig sauer. Im Verbandsliga-Duell mit den Nordpfälzer Wölfen war er schon vor der Pause laut geworden, auch die Halbzeitansprache dauerte lange. Doch was der Trainer des HSV Sobernheim in der zweiten Hälfte erlebte, ärgerte ihn massiv.







