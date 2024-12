Holzheim verliert mit 22:34 Übermannschaft TSG Münster ist eine Nummer zu groß René Weiss 08.12.2024, 14:39 Uhr

i Der zweifache Torschütze Finn Meffert stand mit seinem TuS Holzheim bei Ex-Zweitligist TSG Münster auf verlorenem Posten. Andreas Hergenhahn

Es deutet zum jetzigen Saisonzeitpunkt doch einiges darauf hin, dass der TuS Holzheim in der kommenden Saison nicht in die Kelkheimer Eichendorffhalle zum Regionalliga-Derby gegen die TSG Münster fahren muss. Nach elf Spieltagen steht die TSG mit 22:0 Punkten an der Tabellenspitze – es wird für die bereits auf Sicherheitsabstand distanzierten Verfolger eine Mammutaufgabe, den Aufstieg der Mannschaft von Hans-Josef Embs noch abzuwenden.

