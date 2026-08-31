Erstes Auswärtsspiel 
TVW-Frauen kassieren 21:28-Niederlage gegen Mundenheim
Antonia Schmitz (hier in der Aufstiegssaison mit der Nummer zehn), konnte mit ihren vier Treffern die Niederlage in Ludwigshafen
Antonia Schmitz (hier in der Aufstiegssaison mit der Nummer zehn), konnte mit ihren vier Treffern die Niederlage in Ludwigshafen auch nicht verhindern.
Jörg Niebergall

In der Handball-Regionalliga Südwest unterliegt der TV Welling trotz starker Phasen mit 21:28 gegen VTV Mundenheim. 

Lesezeit 2 Minuten
Der TV Welling hat in seinem ersten Auswärtsspiel nach dem Aufstieg in die Frauenhandball-Regionalliga Südwest beim VTV Mundenheim eine Niederlage kassiert. Am Ende setzte sich der langjährige Regionalligist mit 28:21 (13:9) durch. Im Ludwigshafener Vorort war die erste gute Nachricht für das ansonsten personell geschwächte Gästeteam von Trainer Lukas Hürter, dass Janina Laubenthal überraschenderweise doch mitwirken konnte.
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Sport