In der Handball-Regionalliga Südwest unterliegt der TV Welling trotz starker Phasen mit 21:28 gegen VTV Mundenheim.

Der TV Welling hat in seinem ersten Auswärtsspiel nach dem Aufstieg in die Frauenhandball-Regionalliga Südwest beim VTV Mundenheim eine Niederlage kassiert. Am Ende setzte sich der langjährige Regionalligist mit 28:21 (13:9) durch.

Im Ludwigshafener Vorort war die erste gute Nachricht für das ansonsten personell geschwächte Gästeteam von Trainer Lukas Hürter, dass Janina Laubenthal überraschenderweise doch mitwirken konnte.