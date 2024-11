Niederlagen in der Fremde TVE verliert zweites Spitzenspiel, SF sind Vorletzter Tim Hammer 10.11.2024, 00:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Es war nicht das Wochenende der Oberliga-Handballerinnen des TV Engers und der SF Neustadt. Beide verloren ihre Partien im Hunsrück, die einen knapp, die anderen deutlich.

In der Handball-Oberliga der Frauen droht der TV Engers nach einer knappen Niederlage den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Die Handballerinnen der SF Neustadt rutschen dagegen weiter in Richtung Tabellenende.HSG Hunsrück II – SF Neustadt 29:21 (16:11).

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen