Handball-Oberliga: TVBE will unbedingt im Rhythmus bleiben Stefan Nink 13.03.2026, 11:14 Uhr

i Linkshänder Jan Sauerwein wird dem Handball-Oberligisten aus Bad Ems am Sonntag gegen den TV Welling fehlen, weil er in Großwallstadt ein Spiel der A-Jugend-Bundesliga pfeift. Andreas Hergenhahn

Zur „Generalprobe“ für das am Ostermontag anstehende Final-Four-Turnier um den Rheinlandpokal empfängt der TV Bad Ems am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr den TV Welling in der Handball-Oberliga.

Nein, die Handballer des TV Bad Ems denken auch nicht ansatzweise daran, die Oberliga-Saison einfach so austrudeln zu lassen. Vor dem vorletzten Heimspiel der Runde, bei dem es am Sonntag ab 16 Uhr in der Sporthalle auf der Insel Silberau gegen den Rangneunten TV Welling geht, betont Trainer Andreas Klute, dass sein Team nichts zu verschenken habe und unbedingt im Rhythmus bleiben wolle.







