Handball-Oberliga: TVBE will schon Appetit auf die nächste Saison machen Stefan Nink 09.04.2026, 14:02 Uhr

i Kastellauns Luca Gewehr kommt hier frei zum Wurf. Da können die Bad Emser Aaron Stephan, Paul Junker, Oliver Noll und Louis Herbel (von links) nur noch zuschauen und hoffen, dass der Ball nicht rein geht. Beim Heim-Kehraus gegen die HSG Hunsrück will sich der TVBE am Samstagabend nochmals von seiner besten Seite zeigen. René Weiss

Platz vier ist den Oberliga-Handballern des TV Bad Ems vor den beiden letzten Aufgaben nicht mehr zu nehmen. Beim anstehenden Heimspiel gegen den Tabellendritten HSG Hunsrück wollen sich die Kurstädter nochmals von ihrer besten Seite zeigen.

Der „Druck“, den nicht nur die Organisation, sondern auch die Spiele des Final-Four-Turniers um den Handball-Rheinlandpokals mit sich gebracht hatten, ist bei sämtlichen Beteiligten des TV Bad Ems, längst großer Erleichterung gewichen. Die Kurstädter gefielen nicht nur als starke Macher des Saisonhöhepunktes, sondern die Aktiven trugen auf der Platte mit zwei tollen Spielen und dem Vize-Pokalsieg ebenfalls zu einem rundum gelungenen Ostermontag ...







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