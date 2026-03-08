Abgerechnet wird nach dem Schlusssignal: Nach 14:11-Pausenführung wurde für die Oberligahandballer des TV Bad Ems die Luft ausgesprochen dünn und sie mussten der zweiten Welle des HV Vallendar die beiden Punkte beim 28:25 noch überlassen.
