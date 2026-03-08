Handball-Oberliga TVBE-Vorsprung geht mit schwindenden Kräften flöten Stefan Nink 08.03.2026, 11:41 Uhr

i Rechtsaußen Frank Schaust kassierte mit dem TV Bad Ems beim Tanbellennachbarn HV Vallendar II eine 25:28-Niederlage. Andreas Hergenhahn

Abgerechnet wird nach dem Schlusssignal: Nach 14:11-Pausenführung wurde für die Oberligahandballer des TV Bad Ems die Luft ausgesprochen dünn und sie mussten der zweiten Welle des HV Vallendar die beiden Punkte beim 28:25 noch überlassen.

Zur Pause hatte der TV Bad Ems im Spiel der Handball-Oberliga Rheinland bei der Reserve des HV Vallendar noch mit 14:11 die Nase vorn, letztlich aber hatten die Gastgeber den längeren Atem und verbuchten mit einem 28:25 die beiden Punkte verdient für sich.







