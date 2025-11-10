TVBE trotz Widrigkeiten und dreht den Spieß furios um

Ein tolles Handballspiel wurde am späten Sonntagnachmittag auf der Bad Emser Insel Silberau geboten. Der TVBE zeigte gegen die starke Vallendarer Zweite enorm viel Nehmerqualitäten und sackte letztlich mit 35:31 zwei weitere Punkte ein.
Hut ab, TV Bad Ems: Trotz so mancherlei Probleme haben die Kurstädter in der rheinländischen Handball-Oberliga mit dem HV Vallendar auch die dritte Reserve eines Regionalligisten bezwungen. Mit dem 35:31 (16:16)-Erfolg schraubten die von Andreas Klute und Martina Noll trainierten Ballwerfer von der Insel Silberau ihre Ausbeute auf stattliche 10:4 Zähler und nisteten sich vorerst in der oberen Tabellenhälfte ein.