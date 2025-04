Die Handballer des TV Bad Ems haben eine im Vorfeld der Saison wegen des personellen Umbruchs als schwierig erwartete Oberliga-Saison respektabel abgeschlossen. Die Kurstädter setzten sich bei der Turnerschaft Bendorf mit 34:27 (20:17) durch und dürfen stolz auf Rang sieben in der Endabrechnung sein.

Klute zieht den Hut vor seinen Grünschnäbeln

„Wir haben noch einmal gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind und sogar auswärts gewinnen können“, blickte Coach Andreas Klute nach den 60 Minuten im Wilhelm-Remy-Gymnasium zufrieden auf die vergangenen sieben Monate zurück. „Insgesamt haben wir das Bestmögliche herausgeholt. Davor ziehe ich meinen Hut. Gerade unsere jungen Burschen Oliver Noll, Louis Herbel, Jan Sauerwein, Johannes Kind und Ben Dalkner erhielten viele Spielanteile. Sie haben tolle Fortschritte erzielt und es in ihrem ersten Jahr nach dem Übergang aus der Jugend super gemacht. Das lässt uns für die nächste Runde hoffen.“

Beim Tabellenvorletzten vom Rhein, der nur dann in der Oberliga bleibt, wenn der Verbandsmeister HSG Hunsrück in der Aufstiegsrunde einen Platz in der Regionalliga ergattert, erwischte der TVBE keinen optimalen Start und lag schnell mit 4:7 in Rückstand. „Es dauerte, bis wir uns auf die besten Bendorfer gut eingestellt hatten“, sagte Klute, der in der Deckung mit Sven Boinski und Thorsten Schaust für Ben Dalkner im Tor Anpassungen vornahm und es fortan besser lief.

Wir haben die Bendorfer mit unserer tollen zweiten Welle geradezu überrollt.“

TVBE-Trainer Andreas Klute konnte mit seinen Schützlingen im letzten Saisonspiel hochzufrieden sein.

Mit einem 5:0-Zwischenlauf übernahmen die Schwarz-Weißen die Führung. Sie wollten es unbedingt besser als beim 27:27 im Hinspiel machen und mit aller Macht im elften Anlauf den zweiten Erfolg in der Fremde landen wollten. „Wir haben den Ball schnell und gut laufen lassen und die Bendorfer mit unserer tollen zweiten Welle geradezu überrollt“, analysierte Klute. Personell sah es beim Saisonfinale sehr gut aus. „Das hätte ich mir so die ganze Saison gewünscht.“

Den Schlusspunkt der Runde setzte TVBE-Keeper Dennis Schwerdt mit einem verwandelten Strafwurf gegen sichtlich frustrierte Bendorfer.

TS Bendorf – TV Bad Ems 27:34 (17:20)

TS Bendorf: Hemmerle, Knoll, Mischker – Ley (6), Barreteau (1), Breitkopf (1), Kraemer (3), Daun (2), Hopfner (6/3), Hoffend (1), Kaltenbach (4/1), Honekamp, Münzer (3).

TV Bad Ems: Schwerdt (1/1), T. Schaust, Dalkner – O. Noll (3), F. Schaust (3), Herbel (8/1), Keller, Junker (3), Sauerwein (4), S. Berges (3), Schmitz (2), Orth (4/1), Kind (2), Boinski (1).

Schiedsrichter: Harald Schneider (TV Engers).

Siebenmeter: 4/4 : 4/3.Zeitstrafen: 3:2.Spielfilm: 3:2 (5.), 7:4 (8.), 7:9 (18.), 11:12 (18.), 15:15 (24.), 15:18 (27.), 17:20 (30.) – 18:23 (36.), 21:30 (50.), 26:32 (58.), 27:34 (60.).Zuschauer: 50.