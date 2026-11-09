Aufatmen beim TV Bad Ems TVBE stellt mit 7:0-Lauf früh die Weichen auf Heimsieg Stefan Nink 09.11.2026, 09:14 Uhr

i Jugend forsch: Filip Max Schilbach (am Ball) schnupperte wie vier seiner gleichaltrigen Alterskameraden gegen Römerwall Oberliga-Luft bei den Erwachsenen. Andreas Hergenhahn

Dass der TV Bad Ems nach anspruchsvollem Auftaktprogramm und bereits fünf Niederlagen gegen die Spitzenteams nicht in die hintere Zone der Handball-Oberliga gehört, bewiesen die Kurstädter mit dem 43:30-Kantersieg gegen Aufsteiger HSG Römerwall.

Nach fünf Niederlagen hintereinander war beim Handball-Oberligisten TV Bad Ems vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger HSG Römerwall zweifellos Druck auf dem Kessel. Es war ohne Frage ein Muss-Spiel für die Schwarz-Weißen, nur zwei Punkte zählten. Doch die Kurstädter, im Vorjahr immerhin am Ende Tabellenvierter, blieben cool auf der Platte und kehrten mit einem überzeugenden 43:30 (20:11)-Heimsieg gegen die Kombinierten aus Rheinbrohl und Bad ...







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