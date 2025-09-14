Dass der TV Bad Ems in der Handball-Oberliga seine Punkte für einen Platz im sicheren Mittelfeld gegen andere Mannschaften als die HSG Wittlich holen muss, zeigte sich beim durchaus ansprechenden Heimdebüt der Kurstädter am Samstagabend.

Der Favorit wurde der ihm zugedachten Rolle gerecht. Bei der 31:41 (17:24)-Niederlage beim Heimdebüt der Saison gegen den amtierenden Vizemeister und Rheinlandpokalsieger HSG Wittlich enttäuschten die Handballer des TV Bad Ems zwar keineswegs, kamen aber in keiner Phase für eine Überraschung infrage.

„Wir haben 41 Dinger gefangen. Das ist eindeutig zuviel.“

TVBE-Coach Andreas Klute nach der torreichen Heimniederlage gegen die HSG Wittlich

„Da sind viele Abläufe gut einstudiert. Die wissen genau, was sie machen“, erkannte auch ein fachkundiger TVBE-Anhänger an, dass heuer der Weg über die Vergabe des Rheinland-Titels mit Sicherheit über die Säubrenner führt, die in der Silberau-Sporthalle einen abgeklärten Eindruck hinterließen und nur zwei Tage nach dem 42:38 gegen Welling erneut die 40-Tore-Marke knackten. Und das war auch am Samstagabend der Knackpunkt. „Wir haben 41 Dinger gefangen. Das ist eindeutig zuviel“, war TVBE-Coach Andreas Klute sonnenklar, dass so für sein Team nichts zu holen war.

Die HSG schaltete nach Ballgewinn schnell um, fand zügig den Weg nach vorne und stresste die Kurstädter so von Beginn an. Die Wittlicher spielten ihre individuelle Klasse aus und hatten auch auf verschiedene Deckungs-Varianten der Schwarz-Weißen immer wieder passende Lösungen parat. Neben Kai Lißmann, der nicht nur als treffsicherer Schütze aus der zweiten Reihe auffiel, sondern immer mehrfach ein gutes Auge für den Kreisläufer bewies, dem aus Braubach stammenden Torwart-Hünen Björn Boinski und Nojus Koenen hatten die Wittlicher überragende Akteure in ihren Reihen, die auch in Sachen physische Präsenz mehr zu bieten haben und genau wissen, wie man sich Respekt verschafft und lästige Gegenspieler vom Leib hält.

Klute legt früh die grüne Karte auf den Tisch des Zeitnehmers

Klute legte bereits nach elf gespielten Minuten beim Stand von 4:9 die grüne Karte auf den Tisch des Zeitnehmers Manfred Rommersbach und versuchte seine Mannen neu einzunorden. Mit einem 3:0-Lauf kam der TVBE zunächst zwar auf 7:9 heran. Doch der kleine Zwischenspurt erwies sich als Strohfeuer. Dem TVBE gelang es in der Folge nämlich nicht Sand ins Getriebe des Titelaspiranten zu streuen und diesen aus der Ruhe zu bringen. Nach 23 Minuten beorderte Klute den erfahrenen Dennis Schwerdt für den glücklosen und allzu oft von seinen Vorderleuten im Stich gelassenen Ben Dalkner zwischen die Pfosten. Schwerdt hielt in der Folge so manchen Wurf.

Den Einheimischen gelang es weiter zu selten, die Lücken in ihrer Deckung zu schließen, sodass das muntere Toreschießen weiter ging. Daran beteiligten sich auch die Bad Emser. Das, was die Kurstädter in der Offensive anzubieten hatten, war aller Ehren wert. „Spielerisch fand ich uns sogar einen Tick besser“, gefiel Klute das Angriffsspiel seiner Schützlinge ausgesprochen gut.

Ein Lob für die Gastgeber gab’s auch von HSG-Trainer Igor Domaschenko. „Bad Ems hat wesentlich besser gespielt als in Weibern. Sie hatten gutes Tempo in ihren Aktionen. Wir hatten hier ohne Harz Probleme. Am Ende gab dann aber unsere bessere Kondition den Ausschlag.“ Klute hingegen sah bei spielerischer Augenhöhe die Physis als entscheidenden Faktor an. „Einige bei uns haben zwar an Masse zugelegt. Wir sind aber im Vergleich mit den Top-Mannschaften der Liga körperlich noch nicht stark genug, um uns in den Eins-Zu-Eins-Duellen besser aus der Affäre zu ziehen und häufiger zu behaupten.“

Die Partie blieb zwar zur Freude der Tribünengäste munter und torreich, aber so richtig nah herankamen die Ballwerfer des Turnvereins nicht. Spätestens, nachdem aus einer fast zweiminütigen doppelten Überzahl kein Kapital geschlagen werden konnte (20:26/37.), war auch den letzten Super-Optimisten klar, dass an diesem Abend die Hände der Bad Emser punktemäßig leer bleiben würden. Dazu gingen in der Schlussphase den Leistungsträgern in der Zentralen sichtlich die Körner aus, da Oliver Noll und Paul Junker in Abwehr und Angriff nahezu durchbrummen musste und der eine oder andere Bad Emser zudem in konditioneller Hinsicht Nachholbedarf offenbarte, den es in Kürze aufzuarbeiten gilt.

TV Bad Ems – HSG Wittlich 31:41 (17:24)

TV Bad Ems: Schwerdt, B. Dalkner – Noll (3), Feldenz (1), F. Schaust (8), Herbel (1), Keller (1), Junker (10/6), Sauerwein (1), A. Berges (3), Kind (1), Müller (2), Hoff.

HSG Wittlich: Boinski, Henrich – Weber, Kirsch, Leyendecker (3), Illgen (7), Pietzonka, Kranz (1), Lißmann (11/1), Jacoby (4), Schilz, Gierenz (5/2), Koenen (10).

Schiedsrichter: Gerrit Peitsch / Oliver Staatz (HSG Hunsrück / TV Morbach).

Siebenmeter: 6/6 : 5/3.

Strafzeiten: 2:5.

Spielfilm: 2:3 (6.), 4:9 (11.), 7:9 (14.), 10:16 (20.), 17:24 (30.), 21:26 (39.), 27:35 (50.), 31:41 (60.).

Zuschauer: 130.

Nächste Aufgabe für den TV Bad Ems: am Samstag, 17.15 Uhr, gegen HB Mülheim-Urmitz II (Heimrecht getauscht).