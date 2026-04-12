Handball-Oberliga TVBE-Routinier Dennis Schwerdt vernagelt seinen Kasten Stefan Nink 12.04.2026, 10:53 Uhr

i Mann des Abends in der Sporthalle Silberau: Hier fischt Keeper Dennis Schwerdt einen Wurf des Hunsrückers Valentin Strauß weg. Andreas Hergenhahn

Nochmals ihre ausgeprägte Heimstärke demonstrierten die top motivierten Oberliga-Handballer des TV Bad Ems beim hochverdienten 28:23 (16:7)-Erfolg gegen die HSG Hunsrück, den entthronten Rheinlandmeister der Jahre 2024 und 2025.

Einen Heim-Ausstand nach Maß bereitete Handball-Oberligist TV Bad Ems seinem Anhang in der Sporthalle Silberau. Das Team von Andreas Klute und Martina Noll ließ dem Tabellendritten HSG Hunsrück keine Chance und untermauerte mit einem ungefährdeten 28:23 (16:7)-Erfolg, dass sich die Mannschaft in den zurückliegenden Monaten kontinuierlich weiterentwickelt hat und der vorzeitig zementierte vierte Rang im Abschlussklassement im Oberhaus des ...







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