Auswärts haben die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems bisher wenig gerissen. Nur bei Schlusslicht HSV Rhein-Nette gab’s zwei Punkte. Höchste Zeit also zum Abschluss der Runde die Bilanz beim zweiten Absteiger in Bendorf etwas aufzuhübschen.

Mit einem guten Gefühl die Saison des personellen Umbruchs abschließen: Das haben sich die Handballer des TV Bad Ems fest vorgenommen. Am Samstagabend beschließt das Team des Trainerduos Andreas Klute / Martina Noll die Oberliga-Runde mit dem Auswärtsspiel beim Absteiger Turnerschaft Bendorf. Der Anwurf in der Sporthalle des Wilhelm-Remy-Gymnasiums erfolgt um 19 Uhr.

In Bendorf gilt es für die Kurstädter, die Scharte vom 27:27 aus dem Hinspiel auszumerzen. Damals lagen die Schwarz-Weißen 77 Sekunden vor dem Schlusssignal mit 27:24 in Führung und brachten es dennoch fertig, den Sieg noch aus der Hand zu geben. „Das war ein emotionaler Tiefpunkt in einer ansonsten sehr guten Saison“, erinnert sich Klute noch genau an die Partie vom 7. Dezember. „Das war damals unserer Jugend und mangelnden Cleverness geschuldet“, weiß der Kemmenauer, woran es in dieser fatalen Schlussphase lag, dass der zum Greifen nahe Sieg geradezu weggeworfen wurde.

Inzwischen aber haben seine Jungspunde viel gelernt und schicken sich an, mit einem nahezu ausgeglichenen Punktekonto in die Sommerpause zu gehen. Bei einem Erfolg in Bendorf stünden ordentliche 21:23 Zähler zubuche. Davon ist die Turnerschaft meilenweit entfernt. Der Traditionsverein vom Rhein hat bis dato erst mickrige 8 Punkte geholt, wobei einer noch abgezogen wird, weil der Verein nicht die vom Verband geforderte Anzahl an Schiedsrichtern vorweisen kann.

In der kommenden Saison geht es für die Bendorfer dann in der Verbandsliga weiter. „Ihre Mannschaft fällt auseinander“, so Klute. Sein TVBE wird indes davon nicht profitieren. Die abwanderungswilligen Turnerschaftler werden sich anderen Vereinen der Region anschließen.

„Unsere Jungs wollen unbedingt die beiden Punkte holen. Zum Glück wird in Bendorf bei einem der wenigen Auswärtsspiele ohne Harz gespielt. Das sollte uns entgegen kommen“, sagt Klute, der personell den gleichen Kader wie zuletzt aufbieten kann.