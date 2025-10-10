Bad Ems TVBE peilt Sieg gegen Schlusslicht Trier an 10.10.2025, 11:35 Uhr

i Johannes Kind (am Ball) hat mit dem TV Bad Ems den dritten Oberliga-Sieg hintereinander im Visier. Andreas Hergenhahn

Nachdem der TV Bad Ems dem TV Bitburg die erste Niederlage der Saison zugefügt hat, wollen die Kurstädter an diesem Samstag dem Aufsteiger DJK/MJC Trier nicht das erste Erfolgserlebnis in der Handball-Oberliga gestatten.

Mit einem Heimsieg gegen das punktlose Schlusslicht DJK/MJC Trier können sich die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems am Samstagabend (Anwurf: 19.30 Uhr) zunächst einmal ein Polster zur Gefahrenzone verschaffen. TVBE-Coach hat den Rückkehrer von der Porta Nigra im Videostudium begutachtet und weiß, dass auf seine Kurstädter alles andere als eine Pflichtaufgabe zukommt.







Artikel teilen

Artikel teilen