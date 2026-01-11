Handball-Oberliga TVBE: Nach 40-minütiger Gala beginnt das große Zittern Stefan Nink 11.01.2026, 12:11 Uhr

i Das Wochenende stand für TVBE-Linkshänder Jan Sauerwein (hier bedrängt von Dauns Luca Willems) ganz im Zeichen des Handballs. Am Freitagabend leitete er als Schiedsrichter im Gespann mit seinem Bruder Nic das Derby der Frauen-Oberliga in Neustadt, am Samstag steuerte er fünf Treffer zum Heimsieg des TV Bad Ems gegen Daun bei, ehe er sich am Sonntagnachmittag beim Duell der Klassenrivalen Weibern und Mülheim II erneut darum kümmerte, das alles regelkonform abläuft. Andreas Hergenhahn

Dass man sich im Handball seiner Sache nie zu früh zu sicher sein sollte, erfuhr Oberligist TV Bad Ems gegen den TuS Daun. Nach Zehn-Tore-Vorsprung geriet der Express ins Stocken, auf der Silberau musste gebangt werden. Doch es gab ein Happy End.

Hauptsache gewonnen – so lautete der Tenor im Lager der Einheimischen am Samstagabend nach dem 36:35 (21:14)-Heimsieg des TV Bad Ems in der Handball-Oberliga gegen den TuS Daun. Die Gäste aus der Vulkaneifel lieferten somit zum achten Mal hintereinander die Punkte in der Kurstadt ab.







Artikel teilen

Artikel teilen