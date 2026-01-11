TVBE: Nach 40-minütiger Gala beginnt das große Zittern

Dass man sich im Handball seiner Sache nie zu früh zu sicher sein sollte, erfuhr Oberligist TV Bad Ems gegen den TuS Daun. Nach Zehn-Tore-Vorsprung geriet der Express ins Stocken, auf der Silberau musste gebangt werden. Doch es gab ein Happy End.
Lesezeit 3 Minuten
Hauptsache gewonnen – so lautete der Tenor im Lager der Einheimischen am Samstagabend nach dem 36:35 (21:14)-Heimsieg des TV Bad Ems in der Handball-Oberliga gegen den TuS Daun. Die Gäste aus der Vulkaneifel lieferten somit zum achten Mal hintereinander die Punkte in der Kurstadt ab.