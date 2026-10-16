Bad Ems gastiert in Daun TVBE muss Duo Willems/Praeder in Schach halten Stefan Nink 16.10.2026, 07:20 Uhr

i Durchsetzungsvermögen und Nehmerqualitäten sind am Samstagabend von Louis Herbel (am Ball) und Co. in Daun besonders gefragt. Andreas Hergenhahn

Nach dreiwöchiger Spielpause gilt es für die Teams der rheinländischen Handball-Oberliga möglichst schnell wieder auf Touren zu kommen. Dabei hat der TV Bad Ems in der Dauner Wehrbüschhalle mit dem TuS ein ordentliches Kaliber vor der Brust.

Am Wochenende geht’s nach dreiwöchiger Pause mit der Punktejagd in der Handball-Oberliga weiter. Die Männer des TV Bad Ems sind am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Wehrbüschhalle beim TuS Daun zu Gast. Dabei gilt es für die Kurstädter nach zwei Niederlagen gegen die Topteams des HC Koblenz und der HSG Wittlich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden und sich in Richtung der oberen Tabellenhälfte zu orientieren.







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