Die Handballerinnen des TV Bad Ems sind beim Final-Four-Turnier um den Rheinlandpokal in der Kleinicher Hirtenfeldhalle wir erwartet zwar nicht über die Rolle des Sparringspartners hinausgekommen. Betreuerin Silke Pfeffer-Leukel, die das Team in Abwesenheit von Trainer Ralf Kern gemeinsam mit Simon Berges betreute, zog aber dennoch ein positives Fazit. „Wir waren ohnehin gegen bärenstarke Regional- und Oberligisten krasse Außenseiter, durften uns aber als Siegerinnen der Herzen fühlen. Die Zuschauer hatten ein feines Gespür dafür, dass wir quasi mit einer A-Jugend antreten und haben uns toll unterstützt.“

Große Probleme mit der verklebten Kugel

Im Halbfinale erwies sich Regionalligist HSG Wittlich, bei dem Trainer Tobias Quary vor seinem Wechsel zum Nachwuchs des Drittligisten TV Emsdetten seinen Ausstand gab, als mindestens eine Nummer zu groß und hatte beim standesgemäßen 35:10 (17:5)-Erfolg erwartungsgemäß wenig Mühe. Doch im Hunsrück setzten nicht nur die hochkarätigen Gegner, sondern auch Harz den Mädels von der Lahn-Insel Silberau mächtig zu. „Die Luft war schnell raus. Wir haben zwar den Ball oft gefangen, doch dann flutschte er dann halt doch durch die Hände. Uns unterliefen sehr viele technische Fehler“, schilderte Silke Pfeffer-Leukel die großen Probleme mit der verklebten Kugel, die es verhinderten, dass sich das Bad Emser Rumpfteam beim Höhepunkt der Saison besser in Szene setzen konnte. „Aber wir hatten auch Gegnerinnen der Güteklasse A. Hauptsache war, dass die Mädels Spaß hatten und alles gegeben haben.“ Für den TVBE trafen bei diesem ungleichen Duell Maja Schmidt (3), Lara Fee Schneider (2), Pauline Schmidt (2), Joana Wagner (1), Emilia Schilbach (1) und Annabelle-Marie Pfeffer (1) ins Schwarze.

Nur mit acht Feldspielerinnen angetreten

Dem TVBE standen am Ostermontag lediglich acht Feldspielerinnen zur Verfügung, da viele der jungen Frauen offenbar nicht mit der Qualifikation für die Endrunde gerechnet und wie Trainer Kern schon vor geraumer Zeit Osterausflüge gebucht hatten. Kurz nach der Wittlich-Partie mussten die Talente aus der Kurstadt ohne längere Verschnaufpause im Spiel um Platz drei gegen Klassenkonkurrent TV Welling, der die Runde in der Oberliga Rheinland immerhin als Vizemeister abgeschlossen hatte, beim 7:24 (3:9) die klare Überlegenheit der Ballwerferinnen aus der Voreifel ebenfalls anerkennen. Schnell geriet der Außenseiter mit 1:7 in Rückstand und musste Welling am Ende überaus deutlich den Vortritt lassen. Die überschaubare Torausbeute teilten sich Emilia Schilbach (2), Annabelle-Marie Pfeffer (2), Jasmina Draganovic (2) und Maja Schmidt (1).

Den Pokalsieg feierte die gastgebende HSG Hunsrück, die im Halbfinale zunächst Anlaufprobleme hatte, sich aber nach einem furiosen Schlussspurt mit 21:11 gegen Welling durchgesetzt hatte, mit einem 30:25 gegen die HSG Wittlich.