 TVBE-Mädchen sind wieder top im Rheinland

Die A-Jugend-Handballerinnen des TV Bad Ems waren als Titelverteidiger nicht nur von Anfang an die Gejagten in der Oberliga des ältesten Nachwuchses und holten erneut den Titel. Sie meisterten zudem die Doppelbelastung mit Einsätzen bei den Frauen.

Die A-Jugend-Handballerinnen des TV Bad Ems haben mit dem überzeugenden 26:19 (15:8)-Erfolg beim Mitkonkurrenten HSC Schweich – es war der neunte Sieg im neunten Oberliga-Spiel – den Rheinlandtitel verteidigt. Der Primus aus der Kurstadt ist bei drei noch ausstehenden Spielen nicht mehr einzuholen. Und das trotz der schwierigen Situation bei den Damen. „Nach dem Spiel am Samstag gegen DJK/MJC Trier mussten wir uns taktisch darauf einstellen, dass uns am Ende die Kräfte verlassen. Ziel war es bis dahin hoch genug zu führen“, so TVBE-Coach Thomas Schmidt, der mit seiner Einschätzung richtig lag. Das Team, das morgens vor der frühen Abfahrt an den Winzerkeller, dort erfolgte der Anpfiff bereits um 10 Uhr, noch gemeinsam gefrühstückt hatte, zeigte nach 0:2-Rückstand Qualitäten und legte früh den Grundstein zum Sieg. „Am Schluss waren unsere Mädels fix und fertig. Sie haben ihr Herz auf der Platte gelassen“, war Schmidt mächtig stolz.