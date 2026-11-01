26:25-Sieg beim HC Koblenz TVBE-Ladys verlieren den Faden, aber nicht die Punkte Stefan Nink 01.11.2026, 11:01 Uhr

i Linn Pohlmann (am Ball) war beim knappen Erfolg der Bad Emserinnern in Koblenz die treffsicherste Schützin aufseiten der Gäste. Dafür gab’s Lob vom Trainer. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Mit dem Ziel, mindestens zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, sind die Handballerinnen des TV Bad Ems in ihre dritte Oberliga-Saison gegangen. Das erste Zwischenzeugnis fällt mit 3:5 Punkten erfreulich aus, die TVBE-Ladys sind konkurrenzfähig.

Mit dem 26:25 (12:11)-Erfolg beim Schlusslicht HC Koblenz haben die Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems dem 19:19 beim TuS Daun das nächste Erfolgserlebnis folgen lassen. Mit 3:5 Zählern belegen die Kurstädterinnen, die noch zwei Begegnungen nachzuholen haben, aktuell im ein Dutzend Teams umfassenden Feld den achten Tabellenplatz.







Artikel teilen

Artikel teilen