26:25-Sieg beim HC Koblenz
TVBE-Ladys verlieren den Faden, aber nicht die Punkte
Linn Pohlmann (am Ball) war beim knappen Erfolg der Bad Emserinnern in Koblenz die treffsicherste Schützin aufseiten der Gäste.
Linn Pohlmann (am Ball) war beim knappen Erfolg der Bad Emserinnern in Koblenz die treffsicherste Schützin aufseiten der Gäste. Dafür gab’s Lob vom Trainer.
Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Mit dem Ziel, mindestens zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, sind die Handballerinnen des TV Bad Ems in ihre dritte Oberliga-Saison gegangen. Das erste Zwischenzeugnis fällt mit 3:5 Punkten erfreulich aus, die TVBE-Ladys sind konkurrenzfähig.

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Mit dem 26:25 (12:11)-Erfolg beim Schlusslicht HC Koblenz haben die Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems dem 19:19 beim TuS Daun das nächste Erfolgserlebnis folgen lassen. Mit 3:5 Zählern belegen die Kurstädterinnen, die noch zwei Begegnungen nachzuholen haben, aktuell im ein Dutzend Teams umfassenden Feld den achten Tabellenplatz.
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