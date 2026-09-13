Nachdem in den ersten beiden Oberliga-Jahren Niederlagen an der Tagesordnung gestanden hatten, gilt es für die Handballerinnen des TV Bad Ems Fortschritte heuer auch auf dem Punktekonto sichtbar zu machen. Doch erneut blieben die Hände leer.
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Sie hatten sich für den Saison-Auftakt viel vorgenommen, doch letztlich gab’s bei den Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems nach der 24:31 (15:17)-Niederlage bei den Spfr Neustadt/Wied mal wieder lange Gesichter.
„Ich kann meiner Mannschaft nicht allzu viel vorwerfen.