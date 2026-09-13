Schwach im Abschluss
TVBE-Ladys leisten sich in Neustadt zu viele Fehlwürfe
Handball: Länderspiel, Deutschland - Brasilien, Barclays Arena, Eine Hand mit getapten Fingern hält einen Ball. +++ dpa-Bildfunk
Handball: Länderspiel, Deutschland - Brasilien, Barclays Arena, Eine Hand mit getapten Fingern hält einen Ball. +++ dpa-Bildfunk +++
Soeren Stache. picture alliance/dpa

Nachdem in den ersten beiden Oberliga-Jahren Niederlagen an der Tagesordnung gestanden hatten, gilt es für die Handballerinnen des TV Bad Ems Fortschritte heuer auch auf dem Punktekonto sichtbar zu machen. Doch erneut blieben die Hände leer.

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Sie hatten sich für den Saison-Auftakt viel vorgenommen, doch letztlich gab’s bei den Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems nach der 24:31 (15:17)-Niederlage bei den Spfr Neustadt/Wied mal wieder lange Gesichter.
„Ich kann meiner Mannschaft nicht allzu viel vorwerfen.
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Sport