Schwach im Abschluss TVBE-Ladys leisten sich in Neustadt zu viele Fehlwürfe Stefan Nink 13.09.2026, 12:00 Uhr

i Handball: Länderspiel, Deutschland - Brasilien, Barclays Arena, Eine Hand mit getapten Fingern hält einen Ball. +++ dpa-Bildfunk +++ Soeren Stache. picture alliance/dpa

Nachdem in den ersten beiden Oberliga-Jahren Niederlagen an der Tagesordnung gestanden hatten, gilt es für die Handballerinnen des TV Bad Ems Fortschritte heuer auch auf dem Punktekonto sichtbar zu machen. Doch erneut blieben die Hände leer.

„Ich kann meiner Mannschaft nicht allzu viel vorwerfen. Sie hatten sich für den Saison-Auftakt viel vorgenommen, doch letztlich gab’s bei den Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems nach der 24:31 (15:17)-Niederlage bei den Spfr Neustadt/Wied mal wieder lange Gesichter.







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