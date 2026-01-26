Handball-Oberliga TVBE hat auf alle Aufgaben die passende Antwort parat Stefan Nink 26.01.2026, 10:07 Uhr

i Entschlossenheit in Person: Louis Herbel war am Sonntag mit sieben Toren treffsicherster Werfer der Partie in der Peter-Häring-Halle. Andreas Hergenhahn

Den zweiten Sieg beim dritten Oberligaspiel des Jahres feierte der TV Bad Ems am Sonntag nach einem überzeugenden Auftritt bei der U23 von HB Mülheim-Urmitz. Verdienter Lohn der Mühen der Kurstädter ist die Rückkehr auf Rang fünf.

Der TV 1881 Bad Ems hat in der Handball-Oberliga mit dem überzeugenden 32:26 (14:9)-Erfolg bei der U23 von HB Mülheim-Urmitz die Regionalliga-Reserve vom fünften Tabellenplatz verdrängt und nach drei Auswärtsniederlagen hintereinander mal wieder in der Fremde gepunktet und sein Konto auf auswärtiger Platte zum 7:7 ausgeglichen.







