TVBE-Grünschnäbel lassen sich von Hektik anstecken

Gut mitgehalten, aber der clevere Kontrahent nahm dann doch die beiden Punkte mit: Auf diesen einfachen Nenner lässt sich die 31:34 (17:17)-Heimniederlage der Oberliga-Handballer des TV Bad Ems gegen den HC Koblenz bringen.
Lesezeit 2 Minuten
Nach einem offenen Schlagabtausch behielt in der Handball-Oberliga der HC Koblenz im Duell mit dem TV Bad Ems in der Sporthalle auf der Insel Silberau letztlich mit 34:31 (17:17) die Oberhand und bleibt mit nun drei Zählern Rückstand erster Verfolger des Spitzenreiters HSG Wittlich, der sich beim 41:41 bei der Vallendarer Regionalliga-Reserve den ersten Punktverlust der Runde einhandelte.