Handball-Oberliga TVBE-Grünschnäbel lassen sich von Hektik anstecken Stefan Nink 08.12.2025, 08:05 Uhr

i Frank Schaust (am Ball) komt hier frei zum Torwurf, sein Kumpel Paul Junker hatte zuvor geschickt die Aufmerksamkeit der Koblenzer Deckung für sich beansprucht. Andreas Hergenhahn

Gut mitgehalten, aber der clevere Kontrahent nahm dann doch die beiden Punkte mit: Auf diesen einfachen Nenner lässt sich die 31:34 (17:17)-Heimniederlage der Oberliga-Handballer des TV Bad Ems gegen den HC Koblenz bringen.

Nach einem offenen Schlagabtausch behielt in der Handball-Oberliga der HC Koblenz im Duell mit dem TV Bad Ems in der Sporthalle auf der Insel Silberau letztlich mit 34:31 (17:17) die Oberhand und bleibt mit nun drei Zählern Rückstand erster Verfolger des Spitzenreiters HSG Wittlich, der sich beim 41:41 bei der Vallendarer Regionalliga-Reserve den ersten Punktverlust der Runde einhandelte.







Artikel teilen

Artikel teilen