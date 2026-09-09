Saisonauftakt in Neustadt TVBE-Frauen sehnen sich nach mehr Erfolgserlebnissen Stefan Nink 09.09.2026, 09:36 Uhr

i Die Handballerinnen des TV Bad Ems, stehend von links: Lara-Fee Schneider, Sophie Lahnstein, Maja Schmidt, Tabata Kern, Annabelle Pfeffer, Alyssa Wichmann, Jasmina Draganovic, Trainer Frank Schaust. Sitzend von links: Julia Kutting, Pauline Schmidt, Linn Pohlmann, Elea Horbach, Joana Junker, Emilia Schilbach und Franziska Schilbach. TV Bad Ems

Nach zwei mit reichlich Niederlagen gepflasterten Spielzeiten nehmen die Handballerinnen des TV Bad Ems mit nahezu unverändertem Kader unter der Führung des neuen Trainers Frank Schaust einen erneuten Anlauf in Richtung Konkurrenzfähigkeit.

Dass in der Oberliga ein zuweilen recht rauer Wind weht, mussten die Handballerinnen des TV Bad Ems leidvoll erfahren. Seit ihrem Sprung in die höchste Klasse des Verbandes mussten viele Enttäuschungen weggesteckt werden. In 38 von 44 Begegnungen gingen die Ladys von der Insel Silberau leer aus.







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