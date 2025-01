Viertelfinale gegen Wittlich TVBE: Final-Four wäre für viele eine neue Erfahrung 09.01.2025, 10:25 Uhr

i dennis-schwerdt-bad-ems Andreas Hergenhahn

Einmal im „Final-Four“-Turniers des Handball-Rheinlandpokals zu stehen - diesen sportlichen Traum hegen beim TV Bad Ems nahezu alle Spieler. Nehmen sie am Sonntag die hohe Hürde HSG Wittlich, dann sind sie dabei...

Nach dem Jahreswechsel geht’s für die Handballer des TV Bad Ems gleich in die Vollen: Am Sonntag kämpft das Team von Andreas Klute und Martina Noll ab 17.15 Uhr in der Silberauhalle um den Einzug ins „Final-Four-Turnier“ des Rheinlandpokals. Für die Schwarz-Weißen wäre das Erreichen ein Novum.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen