Bad Ems zu Gast beim Vierten TVBE-Coach Klute warnt vor schwierigen Bedingungen 06.02.2025, 17:20 Uhr

i Wird dem TV Bad Ems auf unbestimmte Zeit fehlen: Kreisläufer Paul Junker (am Ball). Andreas Hergenhahn

Die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems erwartet eine schwierige Aufgabe beim HB Mülheim-Urmitz II. Das Hinspielergebnis stimmt die Bad Emser positiv, die Gegebenheiten vor dem Spiel allerdings wiederum negativ.

„Das wird für uns ein extrem schwieriges Spiel werden“, blickt Andreas Klute, der Trainer des TV Bad Ems, voraus. Für die Bad Emser geht es am kommenden Samstag in der Handball-Oberliga zum Tabellenvierten nach Mülheim-Kärlich. In der Philipp-Heift-Halle trifft das Team um Trainer Klute auf HB Mülheim-Urmitz II.

