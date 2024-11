Engers und Neustadt daheim TV will daheim weiter ungeschlagen bleiben Tim Hammer 14.11.2024, 23:00 Uhr

i Symbolfoto dpa

Die einen wollen zu Hause ungeschlagen bleiben, die anderen würden gerne überhaupt mal wieder einen Sieg einfahren. Ganz unterschiedlich sind die Voraussetzungen bei den Oberliga-Handballerinnen des TV Engers und der SF Neustadt derzeit.

Sowohl die Handballerinnen des TV Engers als auch die der SF Neustadt haben am Wochenende in der Oberliga Heimspiele vor der Brust – und die stellen beide Mannschaften durchaus vor Herausforderungen. Neustadt geht gegen die HSG Kastellaun/Simmern sicherlich als Außenseiter in die Partie, Engers ist bislang zu Hause noch ungeschlagen und möchte diese Serie auch gegen die HSG Mertesdorf/Ruwertal fortsetzen.

