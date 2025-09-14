Heimsiege hat es für den HC Koblenz und den TV Welling in der Oberliga gegeben. Der TV besiegte die Mülheim-Urmitzer Reserve ebenso klar wie der HCK den TuS Weibern.

In der Handball-Oberliga hat der TV Welling mit einer starken Leistung HB Mülheim-Urmitz II in die Schranken verwiesen. Derweil ließ Meisterschaftsfavorit HC Koblenz dem TuS Weibern keine Chance.

TV Welling – HB Mülheim-Urmitz II 30:24 (14:8)

Keine 48 Stunden, nachdem Welling in Wittlich verloren hatte, war bei den Maifeldern von müden Beinen nichts zu spüren. Die hatte eher die Mülheim-Urmitzer, denn dessen Spiel wirkte teilweise schwer wie Blei, während die Wellinger eine gewisse Leichtigkeit versprühten. Gestützt auf einen stark haltenden Sebastian Monschauer im Tor ließen die Gastgeber in den ersten zehn Minuten nur zwei Gegentore per Siebenmeter zu und führten so 4:2.

„In der Abwehr waren wir heute mit Sebi im Rücken richtig gut und haben den Urmitzern mit körperbetontem Spiel den Schneid abgekauft.“

Kai Schäfer, Spielertrainer des TV Welling

Insbesondere der aus Mülheim aufs Maifeld zurückgekehrte Moritz Eis machte der HB-Abwehr anfangs zu schaffen. Welling baute seine Zwei-Tore-Führung dann im Lauf des ersten Durchgangs allmählich aus. Spielertrainer Kai Schäfer wusste, warum: „In der Abwehr waren wir heute mit Sebi im Rücken richtig gut und haben den Urmitzern mit körperbetontem Spiel den Schneid abgekauft. Vorne haben wir variabel gespielt und mit Geduld die gegnerische Abwehr alt aussehen lassen. Zudem haben wir lange mit mehr Tempo gespielt als unsere Gäste.“

i Die Handballer des TV Welling (rote Trikots) um den starken Spielertrainer Kai Schäfer (am Ball links) besiegten HB Mülheim-Urmitz II klar. HetPix Fotodesign. HetPix

Verdienter Lohn des Ganzen war dann eine schon zur Pause komfortable Wellinger Führung. Doch aus TVW-Sicht sollte es noch besser kommen. Nach Wiederbeginn bestrafte das Schäfer-Team jede ausgelassene Chance von Mülheim-Urmitz mit einem Treffer per Gegenstoß.

So staunten die Zuschauer nicht schlecht, als die Gastgeber von 15:9 auf 20:9 (42.) davonzogen. Erst da besannen sich auch die Gäste etwas auf ihre Qualitäten. Zu spät, um mehr als Schadensbegrenzung zu betreiben. Schäfer: „Am Ende haben wir es etwas schleifen lassen. Wir mussten eigentlich noch höher gewinnen. Ich will heute niemand hervorheben, denn wir haben als Kollektiv überzeugt.“

„Wir haben sowohl in der Abwehr als auch im Angriff viele falsche Entscheidungen getroffen und die taktische Marschroute verlassen.“

Hansi Schmidt, Trainer von HB Mülheim-Urmitz II

Enttäuscht war hingegen der Mülheim-Urmitzer Trainer Hansi Schmidt. ﻿„Wir haben sowohl in der Abwehr als auch im Angriff viele falsche Entscheidungen getroffen und die taktische Marschroute verlassen. Hinzu gesellte sich eine erneut miserable Chancenverwertung“, ärgerte sich Schmidt, „20 ordentliche Spielminuten sind zu wenig, um einem Spiel noch die Wende zu verleihen.“

TV Welling: Monschauer, Schori, Eultgem; K. Schäfer (9), Eis (8), Lajnef (7/5), E. Schneidereit (3), Oligschläger (2), Müller (1), Berresheim, Brüninghaus, Louis Hürter, Lukas Hürter, Päulgen, N. Schneidereit.

HB Mülheim-Urmitz II: Hofstetter, Kühl; Wendling (10/6), Kohlhaas (3), Oster (3/1), Boos (2), Rudolf (2), Heckmann (1),Kohl (1), Rieder (1), Schmitz (1), Beck, Daub Franielczyk, Münzer.

HC Koblenz – TuS Weibern 33:17 (18:8)

Der HC Koblenz wurde gegen Weibern seiner Favoritenrolle gerecht. Erst sah es noch nicht nach so einem hohen Sieg aus, denn in den ersten zehn Minuten tat sich Koblenz schwerer als erwartet. „Zunächst haben wir es gut gemacht und uns achtbar verkauft“, berichtete Weiberns Trainer Tobias Arenz.

„Unsere beiden Torhüter haben mit über einem Dutzend Paraden noch Schlimmeres vereitelt.“

Weiberns Trainer Tobias Arenz

So legte Weibern bis zur 5:4-Führung (9.) immer wieder ein Tor vor. Doch dann kam Koblenz allmählich ins Rollen, ließ sechs Minuten keinen Gegentreffer mehr zu und lag nun selbst 9:5 vorne. „Uns ist im Angriff nicht mehr viel gelungen. Wir haben einfallslos gespielt und uns dadurch auch immer mehr Gegenstoßtreffer eingefangen“, sagte Arenz.

Zur Pause führte Koblenz bereits mit zehn Toren, das Spiel war damit schon früh entschieden. Bei nachlassenden Kräften des kleinen Elferkaders Weiberns im zogen die Gastgeber im zweiten Durchgang über 21:9 auf 28:13 davon und überrannten die Eifeler nun, sodass Arenz einräumte: „Bei 33 Gegentoren hört sich das seltsam an. Aber unsere beiden Torhüter Markus Kraus und Cederic Jahnen waren letztlich noch unseren besten Spieler, sie haben mit über einem Dutzend Paraden noch Schlimmeres vereitelt.“

„Für ein erstes Saisonspiel war es gut, sodass ich insgesamt sehr zufrieden bin.“

Julian Vogt, Trainer des HC Koblenz

Klar, dass Julian Vogt, der Koblenzer Trainer, nach diesem hohen Sieg in eigener Halle nicht viel zum Meckern hatte. „Unsere Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit war schlecht. Sonst wäre es noch deutlicher ausgegangen. Aber für ein erstes Saisonspiel war es ansonsten gut, sodass ich insgesamt sehr zufrieden bin.“

HC Koblenz: Klein, Stitz; Kaltenbach (5), Meurich (4), Ramb (4), Heyer (4/3), Hoffend (3), Reick (3), Schneider (3), Wallura (3), Wichmann (2), Manns (1), Scherhag (1), Müller.

TuS Weibern: Kraus, Jahnen; Oesterwind (4/1), Fink (3), Montermann (3), B. Schumacher (3), Schäfer (2), Gros (1), Hilger (1), Rüfereck, Wolfrum.