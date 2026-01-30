In der Frauen-Handball-Oberliga triumphiert der TV Welling deutlich mit 34:23 gegen die DJK MJC Trier. Kann Welling die Form auch gegen die HSG Mertesdorf-Ruwertal halten? Der TuS Weibern fährt derweil nach Wittlich.
In der Frauen-Handball-Oberliga hat der TV Welling das Spitzenspiel in Trier deutlich gewonnen, muss aber am Samstag, genau wie der TuS Weibern, noch einmal in die Moselregion reisen. DJK MJC Trier – TV Welling 23:34 (12:22)„Hätte mir das jemand vor dem Spiel gesagt, ich hätte ihm wohl einen Vogel gezeigt,“ musste sich Wellings Trainer Lukas Hürter angesichts der Leistung seines Teams regelrecht kneifen.