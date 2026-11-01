30:26 bei HSG Römerwall
TV Welling ist nach erstem Saisonsieg erleichtert
Die Erleichterung war groß bei Wellings Trainer Hansi Schmidt (Zweiter von links) und seinem Team nach dem 30:26-Sieg bei der HS
Die Erleichterung war groß bei Wellings Trainer Hansi Schmidt (Zweiter von links) und seinem Team nach dem 30:26-Sieg bei der HSG Römerwall.
Jörg Niebergall

Der TV Welling sichert sich mit einem überraschenden 30:26 gegen HSG Römerwall nicht nur die ersten Punkte in der Handball-Oberliga, sondern verlässt auch das Tabellenende. Eis trifft achtmal, Reitz sechsmal.

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Der Anfang ist gemacht, denn dank einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung, die auch Trainer Hansi Schmidt anschließend hervorhob, hat sich der TV Welling mit einem 30:26 (15:12)-Auswärtserfolg beim Aufsteiger HSG Römerwall die ersten Saisonpunkte in der Handball-Oberliga geholt und damit auch den letzten Tabellenplatz verlassen.
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