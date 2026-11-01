30:26 bei HSG Römerwall TV Welling ist nach erstem Saisonsieg erleichtert Harry Traubenkraut 01.11.2026, 20:33 Uhr

i Die Erleichterung war groß bei Wellings Trainer Hansi Schmidt (Zweiter von links) und seinem Team nach dem 30:26-Sieg bei der HSG Römerwall. Jörg Niebergall

Der TV Welling sichert sich mit einem überraschenden 30:26 gegen HSG Römerwall nicht nur die ersten Punkte in der Handball-Oberliga, sondern verlässt auch das Tabellenende. Eis trifft achtmal, Reitz sechsmal.

Der Anfang ist gemacht, denn dank einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung, die auch Trainer Hansi Schmidt anschließend hervorhob, hat sich der TV Welling mit einem 30:26 (15:12)-Auswärtserfolg beim Aufsteiger HSG Römerwall die ersten Saisonpunkte in der Handball-Oberliga geholt und damit auch den letzten Tabellenplatz verlassen.







Artikel teilen

Artikel teilen