Während die Oberliga-Handballerinnen des TV Engers gegen die zweite Garde der HSG Hunsrück II zwei Zähler verbuchten, standen die Sportfreunde Neustadt gegen Spitzenreiter HSG Kastellaun-Simmern wie erwartet auf verlorenem Posten.
Lesezeit 2 Minuten
Die Wege der Oberliga-Handballerinnen des TV Engers und der Sportfreunde Neustadt haben sich in der Frühphase der Runde bereits getrennt. Während die Ladys vom Wasserturm im rheinländischen Oberhaus bereits zwei Spiele für sich entschieden haben, dürfte es für die Neustädterinnern erneut ausgesprochen schwer werden, über die ungeliebte Rolle des Punktelieferanten hinauszukommen.