Heimsieg für Engerser Frauen TV-Torfrau Alexandra Krämer erwischt einen „Sahnetag“ 29.09.2025, 15:26 Uhr

i TVE-Spielertrainer Deria Akbulut (am Ball) traf beim 30:24-Heimsieg gegen die Reserve der HSG Hunsrück achtmal ins Schwarze. Jörg Niebergall

Während die Oberliga-Handballerinnen des TV Engers gegen die zweite Garde der HSG Hunsrück II zwei Zähler verbuchten, standen die Sportfreunde Neustadt gegen Spitzenreiter HSG Kastellaun-Simmern wie erwartet auf verlorenem Posten.

Die Wege der Oberliga-Handballerinnen des TV Engers und der Sportfreunde Neustadt haben sich in der Frühphase der Runde bereits getrennt. Während die Ladys vom Wasserturm im rheinländischen Oberhaus bereits zwei Spiele für sich entschieden haben, dürfte es für die Neustädterinnern erneut ausgesprochen schwer werden, über die ungeliebte Rolle des Punktelieferanten hinauszukommen.







Artikel teilen

Artikel teilen