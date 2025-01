Welling will in Spur zurück TV reist auf dem Papier als Favorit nach Wittlich Harry Traubenkraut 16.01.2025, 14:50 Uhr

i Kurz vor Weihnachten gab es für den TV Welling (rote Trikots) zu Hause gegen die HSG Kastellaun/Simmern eine knappe Niederlage. HetPix Fotodesign

In der Handball-Oberliga der Frauen geht es am Wochenende mit dem zweiten Spieltag der Rückrunde weiter - und den will der TV Welling nach einer Negativserie vor Weihnachten wieder erfolgreich gestalten. Für das Hürter-Team geht es nach Wittlich.

Mit dem Schwung des Einzugs in das Final-Four-Turnier um den Pokal des Handballverbandes Rheinland im Rücken wollen die Oberliga-Handballerinnen des TV Welling die erste Aufgabe des Jahres in der Meisterschaft angehen. Die ist am zweiten Rückrundenspieltag mit der Auswärtspartie bei der HSG Wittlich II am Sonntag (17 Uhr) in der Wittlicher Halle an der Berufsbildenden Schule allerdings alles andere als ein Selbstläufer.

