Welling empfängt Miezen TV möchte den Heimvorteil nutzen Harry Traubenkraut 23.01.2025, 00:00 Uhr

i Der TV Welling ist mit zwei Siegen in das Handballjahr 2025 gestartet. Gegen die Trierer Miezen soll nun der dritte Erfolg folgen. HetPix Fotodesign

Unter der Woche hatte eine Krankheitswelle für viel Platz beim Training gesorgt - das soll am Wochenende aber anders werden, wenn die Oberliga-Handballerinnen des TV Welling die Trierer Miezen empfangen - und den kleinen Lauf fortsetzen wollen.

Zum zweiten Mal binnen einer Woche geht es für die Oberliga-Handballerinnen des TV Welling gegen ein Team aus dem Trierer Raum. Am Sonntag (17 Uhr) empfangen die TVW-Frauen die „Trierer Miezen“, also den der DJK MJC Trier, in der Nettetalhalle. Mit dem Heimvorteil im Rücken möchten sie zweierlei erreichen.

