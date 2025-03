Für die Oberliga-Handballerinnen der SF Neustadt und des TV Engers steht der vorletzte Spieltag auf dem Plan.

TV Bad Ems – SF Neustadt (Sa. 17.15 Uhr). Neustadt fährt zum letzten Auswärtsspiel der Saison nach Bad Ems, wo es in der Sporthalle Silberau gegen den Tabellenelften geht. Die Gäste liegen mit acht Punkten Vorsprung einen Rang davor und können zumindest noch rechnerisch die besser platzierte Reserve der HSG Hunsrück einholen. „Wir wollen in der Abwehr an die Leistungen gegen Kastellaun anknüpfen und uns endlich mit Punkten belohnen“, gibt SF-Trainer Frank Liepold die Marschroute vor. Positives gibt es auch aus dem Lazarett zu vermelden: „Unsere Mittespielerin Lena von Gliszcynski wird für Samstag wieder in den Kader zurückkehren und für mehr Schnelligkeit in unserem Angriff sorgen“, freut sich Liepold. Sportlich ist in Neustadt fast alles entschieden, jetzt gilt es, Trainer Liepold in den letzten beiden Saisonspielen einen schönen Abschied zu bescheren.

TV Engers – TV Welling (Sa. 17.30 Uhr). Das Team um Spielertrainerin Derya Akbulut gilt in der Partie am Samstagabend gegen Welling als klarer Außenseiter. Der TV Welling belegt zwei Spiele vor Saisonende den zweiten Rang in der Handball-Oberliga der Frauen, während Engers sich in einem engen Dreikampf um Tabellenplatz vier befindet. „Wir sind motiviert, ein letztes Mal in dieser Saison vor eigenem Publikum alles zu geben“, freut sich Akbulut auf das letzte Heimspiel. In der Außenseiterrolle konnten die TVE-Spielerinnen gerade zu Hause schon für einige Überraschungen sorgen. „Wichtig wird es sein, möglichst wenige technische Fehler im Spiel nach vorn zu machen, da Welling die Fehler des Gegners eiskalt ausnutzt“, erklärt Akbulut. Hinzu kommt aus Sicht der Spielertrainerin, dass die Wellinger ihrem Team körperlich überlegen sind und versuchen werden, diesen Vorteil mit vollem Einsatz auszuspielen. „Wir müssen versuchen, in der Abwehr als Gemeinschaft zu agieren“, fordert Akbulut.