Wiedergutmachung ist das Ziel TV Engers spürt vor Heimspiel gegen Primus kaum Druck Tim Hammer 21.02.2025, 08:31 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Hinrunde mussten sich die Handballerinnen des TV Engers und der SF Neustadt ihren aktuellen Gegnern geschlagen geben. Das Projekt Wiedergutmachung dürfte aber für beide Teams harte Arbeit sein.

Die Serie an Engerser Heimspielen ohne Niederlage steht in der Hanball-Oberliga der Frauen vor einem harten Prüfstein. Für Neustadt geht es nach Trier. TV Engers – HC Koblenz (Sa. 17 Uhr, Sporthalle Engers). Tabellenführer HC Koblenz wird nach der ersten Niederlage der Saison am vergangenen Sonntag in Kastellaun (18:20) im Derby alles daransetzen, sofort wieder in die Erfolgsspur zu kommen.

