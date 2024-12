Handball-Oberliga Frauen TV Engers setzt auf seine Heimstärke Tim Hammer 06.12.2024, 12:15 Uhr

i Mit vereinten Kräften versuchen die Engerserinnen Lisa Schmidt (Nr. 13) und Dunya Mohebzada eine Bad Emser Spielerin am erfolgreichen Torabschluss zu hindern. Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga der Frauen endet an diesem Wochenende die Hinrunde der Saison 2024/2025.

In der Handball-Oberliga stehen die Frauenteams des TV Engers und der SF Neustadt/Wied am elften Spieltag vor wichtigen Duellen gegen direkte Tabellennachbarn. Für Engers geht es beim Hinrundenabschluss darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht völlig aus den Augen zu verlieren, während Neustadt das Polster zu den Abstiegsplätzen ausbauen möchte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen