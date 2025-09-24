Niederlage bei DJK/MJC Trier TV Engers läuft frühem Rückstand hinterher 24.09.2025, 08:31 Uhr

i Die Handballerinnen des TV Engers (in Rot) handelten sich in Trier zu früh einen deutlichen Rückstand ein. Silvia Wirges/TV Engers

Während die Oberliga-Handballerinnen der SF Neustadt spielfrei waren, wollte der TV Engers nach dem Heimsieg nachlegen. Doch der Plan ging in Trier nicht auf. Zudem schmerzten schwere Verletzungen.

Ihr erstes Heimspiel gegen die HSG Mertesdorf-Ruwertal hatten sie mit drei Tore Vorsprung gewonnen (25:22), jetzt mussten sich die Oberliga-Handballerinnen des TV Engers im Auswärtsspiel bei der DJK/MJC Trier mit drei Toren geschlagen geben. Am Ende stand es 29:26 (17:12) für die Gastgeberinnen von der Mosel, für die es der dritte Sieg im dritten Spiel war.







Artikel teilen

Artikel teilen