Klare Niederlage in Schweich TV Engers kassiert zu viele einfache Tore Lukas Erbelding 11.02.2026, 10:23 Uhr

i Symbolbild dpa

Der TV Engers ging in seiner Partie der Handball-Oberliga der Frauen in Schweich leer aus. Nun steht erst mal ein spielfreies Wochenende an.

In ihrem Auswärtsspiel beim HSC Schweich kassierten die Oberliga-Handballerinnen des TV Engers eine 33:41-Niederlage. „Wir haben viel zu viele Gegentore in den 60 Minuten kassiert. Absprachen und Konsequenz in der Abwehr haben gefehlt“, erklärte Spielertrainerin Derya Akbulut, die aufgrund einer Verletzung aus einem vorangegangenen Spiel und der damit verbundenen OP zwar nicht vor Ort war, sich über den Verlauf der Partie aber entsprechend in ...







Artikel teilen

Artikel teilen