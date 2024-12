Handball-Oberliga Frauen TV Engers gibt ersten Punkt zu Hause ab Tim Hammer 09.12.2024, 12:58 Uhr

i In eigener Halle ist die Mannschaft des TV Engers in dieser Saison auch nach dem 25:25 gegen die HSG Wittlich weiterhin ungeschlagen. Jörg Niebergall

Die Oberliga-Handballerinnen des TV Engers und der SF Neustadt haben in ihren jüngsten Spielen Siege verpasst.

In der Handball-Oberliga der Frauen bleiben die Handballerinnen des TV Engers nach einem Unentschieden gegen die Reserve der HSG Wittlich in eigener Halle in dieser Saison weiterhin ungeschlagen. Weiter unten in der Tabelle mussten sich die Sportfreundinnen aus Neustadt beim Tabellennachbarn HSC Schweich geschlagen geben.

