Fries nach 13 Jahren im Tor TV Birkenfeld schnuppert an der Pokal-Überraschung 24.11.2025, 11:50 Uhr

i Einen großen Kampf boten Janne Lang (am Boden), Pascal Kraft (Nummer 3) und ihren Kameraden vom TV Birkenfeld dem klassenhöheren Pokal-Kontrahenten aus Saarbrücken. Stefan Ding

Dass Alex Fries seit deutlich mehr als einem Jahrzehnt kein Handball-Tor mehr gehütet hat, war dem Comebacker des Tages beim TV Birkenfeld nicht anzumerken. Er hatte seinen Anteil, dass das Verbandspokalspiel gegen Saarbrücken 2 lange offen war.

Das nackte Resultat sieht wie eine deutliche Angelegenheit aus. Die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld haben im Verbandspokal-Heimspiel gegen die eine Klasse höher spielende HSG Saarbrücken 2 mit sieben Toren Unterschied verloren. Doch das 26:33 täuscht über das wahre Geschehen in der Halle am Berg in Birkenfeld hinweg.







