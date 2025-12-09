Klares 43:27 gegen Saarbrücken TV Birkenfeld lässt seinen Gästen keine Chance Sascha Nicolay 09.12.2025, 11:43 Uhr

i Fabian Thome bot im Kasten des TV Birkenfeld eine starke Leistung. Seine Vorderleute packten in der Abwehr aber auch beherzt zu. Stefan Ding

Der TV Birkenfeld überrennt die HSG Saarbrücken mit 43:27. Torwart Fabian Thome glänzt, und die Kreisstädter halten Anschluss an die Top-Vier der Tabelle.

Die HSG TVA/ATSV Saarbrücken 3 ging in der Sporthalle am Berg zwar 1:0 in Führung, doch hatten die Gäste-Handballer im Bezirksliga-Saar-Spiel beim TV Birkenfeld praktisch keine Chance mehr. Pascal Kraft (2), Florian Altes und Janne Lang machten binnen 140 Sekunden aus dem Rückstand eine 4:1-Führung und stampften dann mit ihrer Mannschaft zum 43:27 (23:11)-Heimsieg.







