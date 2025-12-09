TV Birkenfeld lässt seinen Gästen keine Chance

Der TV Birkenfeld überrennt die HSG Saarbrücken mit 43:27. Torwart Fabian Thome glänzt, und die Kreisstädter halten Anschluss an die Top-Vier der Tabelle.
Die HSG TVA/ATSV Saarbrücken 3 ging in der Sporthalle am Berg zwar 1:0 in Führung, doch hatten die Gäste-Handballer im Bezirksliga-Saar-Spiel beim TV Birkenfeld praktisch keine Chance mehr. Pascal Kraft (2), Florian Altes und Janne Lang machten binnen 140 Sekunden aus dem Rückstand eine 4:1-Führung und stampften dann mit ihrer Mannschaft zum 43:27 (23:11)-Heimsieg.