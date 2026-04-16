Mit dem Gastspiel beim zuhause noch ungeschlagenen Vizemeister HC Koblenz schließen die Handballer des TV Bad Ems am Samstag in der Beatusstraße die erfolgreiche Oberliga-Saison ab.

„Sie sind breit aufgestellt und in der Lage, auch mal personelle Ausfälle zu kompensieren.

Bei ihrem letzten Saison-Auftritt haben die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems am Samstag ab 17 Uhr in der Sporthalle der Julius-Wegeler-Schule beim Tabellenzweiten HC Koblenz nochmals eine harte Nuss zu knacken.